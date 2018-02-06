«Да ее муж подкаблучником был». Соседи многодетной матери, совершившей суицид, не согласны со следствием (ВИДЕО)

Корреспонденты РИА «Новый День» сегодня поговорили с людьми, знавшими погибшую Любовь Жангаулову. Мать пятерых своих и семи приемных детей накануне совершила суицид. Муж погибшей под следствием, по статье «Доведение до самоубийства». Но как считают соседи, винить стоит не супруга.

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Историю семьи пенсионеров из поселка Медный, вырастивших своих детей и приютивших приемных, еще в 2013 году рассказал портал Е1.ru. Всего было несколько публикаций, в них герои материалов производят впечатление сплоченной счастливой семьи. Но 29 января 2018 года Любовь Жангаулова покончила с собой, а 5 февраля глава семьи был задержан после драки со старшей родной дочерью. СМИ сообщали, что в ходе потасовки он порезал родственницу и ее подругу ножом. Женщины, в свою очередь, едва не покалечили 67-летнего пенсионера палками. Дочь Амана и Любови дала показания о том, что отец годами тайком избивал маму. Несовершеннолетние приемные дети Амана переданы органа опеки.

Тем временем соседи, десятилетиями жившие на одной улице с пенсионерами, заявляют, что в этой истории все не так однозначно. Они отмечают, что Любовь Жангаулова была женщиной сильной, сама решала все вопросы, но в последнее время говорила, что она устала, растить детей тяжело, в том числе, например, что всех малышей не берут в один садик и их приходится развозить по разным детсадам. Что же касается мужа, то версия семейного насилия им кажется неправдоподобной. А для ссоры старшей дочери с отцом были совсем другие причины.

Подробности – на видео.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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