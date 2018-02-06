В Екатеринбурге резко увеличилось число наркопреступлений и мошенничеств

В Екатеринбурге назревает социальная проблема – полиция зафиксировала резкий рост бытовых мошенничеств, направленных против пенсионеров. За 2017 год было совершено более 1,5 тысячи преступлений этой категории, раскрыто всего 310 случаев. Об этом сообщил замначальника городского УМВД Андрея Швыдченко, отчитываясь перед депутатами комиссии гордумы по безопасности населения. По его словам, сложность ситуации состоит в том, что работа полиции сейчас больше направлена на выявление мошенничеств экономического характера, и нужны изменения в законодательстве, чтобы сместить приоритеты. «Над этой проблемой мы работаем», – добавил докладчик.

Помимо этого, в Екатеринбурге за прошедший год выросло количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков – более 2,9 тысяч. В 65 случаях в делах фигурировали наркотики в особо крупном размере, что почти в два раза больше показателей прошлого года. Чаще всего речь идет о сбытчиках из ближнего и дальнего зарубежья, и Украины. «Приезжают в Свердловскую область и делают закладки – килограммы, десятки килограммов. А мы потом их задерживаем. Это не значит, что в Екатеринбурге очень много наркотиков. Это показатель, что мы работаем лучше и выявляем больше преступлений», – отметил Андрей Швыдченко, напомнив депутатам, что часть полномочий Госнаркоконтроля перешла к МВД.

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова сделала ремарку к этим показателям в отчете замначальника полиции. «Сбыт наркотиков ушел в Интернет, но сегодня полиция не готова и не способна ловить таких наркосбытчиков. Самая распространенная работа сотрудников полиции – это стоять на обочине и ждать, пока из лесу выйдет кто-то с дозой. Я вижу это по уголовным делам, которые рассматриваются в судах, в них фигурируют одни и те же экипажи. Поэтому работа полиции по выявлению наркосбытчиков, я считаю, выполняется неудовлетворительно. А хотелось бы, чтобы наша полиция еще и анализировала цифры до реорганизации Госнаркоконтроля и после», – отметила прокурор.

В целом криминальная обстановка в Екатеринбурге остается без изменений. По данным Швыдченко, за прошлый год в городе было зарегистрировано 18 904 преступлений. Убийств, побоев и грабежей стало меньше, но увеличилось количество экономических преступлений. Так, за год было возбуждено 97 уголовных дел по налоговым преступлениям, выявлено 27 случаев дачи взятки, начато расследование более 250 преступлений с причинением крупного ущерба.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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