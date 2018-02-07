Парк Дворца пионеров станет палаточным городком для «романовских» паломников

В администрации Екатеринбурга гадают, где летом разместить паломников, которые прибудут на мероприятия, приуроченные к 100-летию гибели семьи Романовых.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, рассматривается возможность организовать для гостей палаточный лагерь, в котором будут обеспечены удобства пребывания людей и их безопасность. Наиболее подходящей для этого территорией считают Харитоновский парк, прилегающий к Дворцу детского творчества – бывшему Дворцу пионеров. «У парка большая территория, он расположен в пешей доступности от Храма на Крови, здесь можно разместить все необходимое для пребывания паломников, создать эффективный периметр безопасности», – поясняют в мэрии, однако окончательное решение пока не принято. В настоящее время вопрос находится на контроле властей.

Напомним, в июле 2018 года в Екатеринбурге пройдут массовые мероприятия в связи со 100-летием со дня гибели семьи Романовых. Ожидается, что в Царских днях примут участие десятки тысяч гостей и паломников, вероятен также приезд патриарха Кирилла.

Екатеринбург, служба информации

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