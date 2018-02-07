На Урале предъявлено обвинение банде выходцев из бывших союзных республик, терроризировавшей Тагил и Салду

На Урале следователи предъявили обвинение 13 членам банды, которая терроризировала Нижний Тагил и Верхнюю Салду в 2015 и 2016 годах. Как полагает следствие, жертвами стали 14 человек – им угрожали расправой или применяли насилие, отнимали деньги и ценное имущество, включая машины. Общий размер похищенного оценили в1,5 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, членов группировки обвиняют в бандитизме, вымогательстве, разбое, незаконном обороте оружия и боеприпасов), похищении важных личных документов, угрозе убийством), нарушении неприкосновенности жилища и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

«Жертвами злоумышленников были, в том числе, совершеннолетние детдомовцы. Основная часть находящихся в настоящее время под стражей подозреваемых является уроженцами одной из бывших союзных республик», – добавил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

В полиции уточняют, что первые задержания по делу состоялись в конце лета 2016 года – тогда силовики схватили семерых бандитов в ходе спецоперации при поддержке СОБРа. Задержания шли до весны 2017-го. Однако пока нескольких сообщников бандитов установить и задержать не удалось – их преступления будут расследоваться отдельно, оперативные мероприятия по ним продолжаются. Задержанные же участники группировки сейчас изучают материалы уголовного дела вместе со своими адвокатами – набралось 40 томов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.02.18

Трехэтажный коттедж, горевший в «Бухте Квинс», бард Новиков назвал «временной бытовкой» для рабочих (СКРИН, ФОТО). / Парк Дворца пионеров станет палаточным городком для «романовских» паломников. / 7 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»