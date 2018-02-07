Синоптики выпустили предупреждение о загрязнении воздуха до вечера воскресенья

В Свердловской области объявлено предупреждение о загрязнении воздуха. До вечера воскресенья в атмосфере могут скапливаться неблагоприятные примеси, ожидается смог. На данный момент задымления метеостанции не фиксируют, хотя визуально над Екатеринбургом видна дымка.

«До 20 часов 11 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 11 февраля», – сообщили в Уральском УГМС.

На данный момент метеостанции региона не фиксируют появление несвойственного запаха и задымления в атмосфере. Но визуально над Екатеринбургом можно заметить смог.

Что касается погоды, то в течение всей недели продолжатся температурные скачки: днем температура будет держаться на уровне -2 – -7 градусов, в зависимости от района области, ночами будет резко холодать до -14 – -20 градусов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.02.18

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