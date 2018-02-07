Ирбитский активист будет судиться с городским прокурором за право писать их беседы на диктофон

Общественник Алексей Кононов 6 февраля пришел на прием к прокурору, но тот пригрозил закончить беседу, если Кононов не выключит диктофон, который всегда берет на такие встречи. Записи бесед с чиновниками и силовиками Кононов обычно публикует в соцсетях.

«06 февраля 2018 года пришел на прием к прокурору ирбитской межрайонной прокуратуры товарищу Саноцкому, планировал обсудить коррупцию в МО МВД России Ирбитский, ряд немотивированных ответов из прокуратуры. Сотрудник прокуратуры Бердюгина потребовала от меня сдать смартфон и другие средства записи, проинформировала меня, что это распоряжение прокурора, сам прокурор в устной форме заявил – или я выключаю диктофонную запись на моем смартфоне и мы общаемся по существу или он заканчивает прием», – объяснил суть конфликта активист.

Станислав Саноцкий заявил общественнику, что имеет право запретить фиксацию разговора по закону 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан». Кононов парировал, что в законе нет ни слова о запрете видео и аудиозаписи, и такой пункт противоречил бы Конституции, гарантирующей право на получение, передачу, и производство информации. В итоге прокурор отказал в приеме активисту. Агентству РИА «Новый День» сам Саноцкий подтвердил слова своего оппонента: «В прошлый раз он скрыто писал наш разговор. В этот раз я предупредил гражданина, что законом не предполагается аудиозапись. Кононов был против, я разъяснил ему порядок обжалования моих действий».

Алексей Кононов объясняет причины конфликта тем, что осенью прошлого года он публиковал в своем блоге, как Саноцкий отчитывает подчиненных за ошибки, допущенные при составлении ответа на запросы активиста. Алексей сообщил агентству, что намерен обжаловать действия Саноцкого в районном суде.

Ирбит, служба информации РИА «Новый День»

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