В Заречном гастарбайтер-убийца утопил коллегу в выгребной яме

В Заречном 22-летний гастарбайтер из среднеазиатской республики признан виновным в убийстве. Согласно приговору суда, он отправится на 9 лет в колонию строгого режима. В ноябре 2016-го он работал на стройке в коттеджном поселке в Белоярском районе вместе со своим знакомым. У рабочих случился конфликт из-за денег, и гастарбайтер убил своего коллегу, как сказано в сообщении пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, «причинив ему черепно-мозговую травму». Тело он утопил в выгребной яме, после чего уехал в Екатеринбург, а потом и вовсе решил скрыться на родине. Но спустя несколько месяцев гастарбайтер решил вернуться на заработки в Россию – и здесь его уже ждали сотрудники СКР.

Заречный, служба информации

Заречный. Другие новости 07.02.18

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