Русские пранкеры спровоцировали новую войну протрамповских СМИ против комитета по разведке конгресса США (СКРИН)

В США СМИ, поддерживающие Белый дом, вновь начали атаку на демократов, критически относящихся к Дональду Трампу – используя материалы русских пранкеров. Команду «Фас» после пранка дал лично Дональд Трамп в своем твиттере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пионерами в новой волне внутриполитической борьбы в США стали телеканал Fox News и газета Dayli Mail, по случаю взявшая интервью у екатеринбургского пранкера Lexus (Алексей Столяров). Пранк, организованный им, спровоцировал новый крестовый поход Дональда Трампа против главы комитета по разведке конгресса Адама Шиффа. Напомним, поледний курирует расследование исполнительной власти по поводу вмешательства русских хакеров в американские выборы.

В статье под названием «EXCLUSIVE: Adam Schiff sent his staff to try and collect 'classified materials for the FBI' after Russian pranksters told him Putin has NAKED blackmail pictures of Trump» («Эксклюзив: Адам Шифф передал собранные им материалы в ФБР после того как русские пранкеры рассказали ему о том, что у Путина есть фотографии обнаженного Дональда Трампа»). В статье рассказывается о пранке, мишенью которого стал глава комитета по разведке Адам Шифф. В ходе розыгрыша ему рассказали о том, что Ксения Собчак по заданию Владимира Путина в 2013 году использовала «модель» Ольгу Бузову, которую задействовали в качестве «медовой ловушки» для Дональда Трампа, приехавшего в Москву на конкурс «Мисс Вселенная». Именно Бузова и получила фотографии голого Трампа, которые были переданы Владимиру Путину как компромат. Кроме того, пранкеры сообщили главе комитета по разведке о тайном консильери Владимира Путина, получавшем от него личные директивы через посла в США Сергея Кисляка. Звонившие назвали Шиффу в этом качестве певца Аркадия Укупника, и якобы именно он, этот русский аналог Фрэнка Синатры, «подкупил и завербовал» экс-советника Трампа по национальной безопасности Майка Флинна.

Шутка могла бы быть очередным троллингом, но, по данным американских изданий, Адам Шифф передал полученную информацию от имени украинских коллег, которыми представлялись пранкеры, непосредственно директору ФБР, что вызвало в американских спецслужбах большой переполох. А после того, как 5 февраля Дональд Трамп опубликовал твит, в котором назвал Шиффа лжецом и потребовал его остановить – именно Шифф курирует расследование о вмешательстве в выборы русских хакеров, за конгрессмена взялась пресса.

Вашингтон – Екатеринбург, Максим Бородин

Вашингтон – Екатеринбург. Другие новости 07.02.18

