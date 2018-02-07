Где могут появиться гетто: в Екатеринбурге обсудят влияние архитектуры на рост преступности

Застройщики, криминалисты и ученые на научной конференции в Екатеринбурге обсудят влияние архитектуры на рост преступности в отдельно взятых городах или районах. Как оказалось, закрытые заборами дворы привлекают преступников, а не отпугивают их, а если поставить рядом с аркой лавочку, можно спасти несколько жизней. Архитектура способна напрямую влиять на криминогенную обстановку, – считают участники дискуссии. И не исключают появления в России национальных, социальных или экономических гетто.

Почему за заборами преступлений больше

Тему криминологического планирования общественных пространств затронули сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге участники научно-практической конференции памяти М. И. Ковалева «Преступная планета», которая пройдет 15-16 февраля. Как признались участники, исследования в России только-только начали проводиться, и готовых решений – каким должен быть безопасный типовой проект – пока нет. Но примеры других стран и эксперименты, проведенные в конкретных локациях Екатеринбурга, показывают: общественное пространство и его проектирование способно влиять на поведенческую психологию и либо потакать преступным намерениям, либо противостоять им.

Так, управляющий партнер АБ «Пучков и партнеры», адвокат Денис Пучков привел в пример самый неудачный опыт строительства типового жилья – квартал «Пруитт Айгоу» в Сент-Луисе, США. Там в 50-е годы было возведено несколько типовых многоэтажек с небольшими квартирами типа наших хрущевок, но менее чем за 20 лет район превратился в криминальное гетто, куда боялись ступать обычные люди. И «Пруитт Айгоу» пришлось снести, дабы не плодить преступников.

«А в России в таких типовых многоэтажках живут все. И нужно как-то учиться планировать пространство. Например, по статистике, много преступлений совершается в арках. Но если рядом поставить элементарную лавочку, преступления в данной арке совершаться будут реже – потому что на лавочках всегда кто-то сидит», – добавил Пучков.

Более наглядный пример, касающийся Екатеринбурга, привел преподаватель кафедры уголовного права Уральского юридического университета, кандидат юридических наук Данил Сергеев. По его словам, обнося забором свой двор, жильцы должны сто раз подумать – а правильно ли они поступают? Потому что за заборами преступления совершаются чаще.

«Мы со студентами несколько лет наблюдали за двумя дворами в Екатеринбурге. Ранее внутридворовое пространство у них было единым. Но затем жильцы приняли решение разделить его забором и теперь есть 4 огороженных зоны. Мы запросили данные участкового и оказалось, что после возведения забора преступлений стало больше. Двор стал непроходимым и, соответственно, там никто не ходит. При этом попасть за забор при желании несложно – нужно просто позвонить в домофон. И получается идеальное для преступления место», – пояснил Данил Сергеев.

Также, по словам преподавателя, больше преступлений совершается, где два подъезда соединяются общим балконом.

Как работает принцип битых стекол и чистых туалетов

Девелоперы, в свою очередь, не могут согласиться с тем, что архитектура 100%-но влияет на криминогенность.

«Преступления совершаются в любых условиях. Императора Павла задушили в его спальне в императорском замке, Цезаря зарезали в Сенате, большевики штурмовали Зимний. Но я согласен, что тема потенциально интересная. Архитектура вряд ли повлияет на какие-то психологические мотивы преступника, но может влиять на мировосприятие. Это вопрос общего одичания. Как говорится, в чистых туалетах меньше гадят, – прокомментировал член совета Российской гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль. – Но я не знаю сегодня, что нужно строить, чтобы не было преступности, нет таких научно обоснованных типологий зданий».

Принцип «чистых туалетов» в мире еще называется «теорией разбитых окон»: чтобы стало меньше крупных преступлений, нужно бороться с мелкими бытовыми – не разбрасывать мусор, не рисовать граффити и так далее. В Екатеринбурге на Эльмаше силами юридического университета проводили эксперимент, который показал, что люди перестают совершать мелкое правонарушение на территории – стоит только навести там порядок.

Где будут гетто и что должны сделать строители

При этом девелоперы не отрицают, что современная застройка и принцип расселения людей могут рано или поздно привести к образованию районов-гетто.

«Не надо пугаться слов и излишне политкорректно себя вести. Возможно возникновение гетто – национальных, социальных, экономических. Связанных с разного рода расслоениями населения. Если сегодня есть платежеспособный спрос на эти несчастные студии, то что будет потом с целыми районами? Семьи родят детей, из студий съедут, а какое население там будет жить? Точно так же как создающиеся национальные анклавы. Это вопрос, от которого не надо прятаться. Им надо заниматься», – заявил на пресс-конференции Андрей Бриль.

Заместитель министра строительства и развития инфраструктуры, главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов слово «гетто» употреблять отказался, но признал: в наследство от СССР нам досталось такое градостроение, которое нужно менять.

«От СССР мы имеем совершенно равное градостроительное поле, где люди получали квартиры на равных условиях. Ситуация была социально равной. Но сейчас есть неоднородность населения на территории каждого населенного пункта. И тут надо понимать, что градостроительство на таком уровне должно измениться. И сейчас у нас переходный этап. В последние годы мы обсуждали точечную застройку. Когда в такое вот застроенное пространство приходят новые жильцы со своими правилами – возникают конфликты, корни которых в градостроительстве», – отметил Вениаминов.

При этом, по словам замминистра, сегодня в градостроительных нормах нет таких положений, которые бы учитывали подобные факторы – влияние на криминогенную обстановку или безопасность населения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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