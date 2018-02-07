Где свалки, чьи киоски и почему не работает туалет: депутаты устроили допрос чиновникам районных администраций

Гордума Екатеринбурга сегодня опробовала новый формат общения с муниципальными чиновниками. На заседании комиссии по вопросам МСУ главы районов должны были отчитаться о своей работе перед депутатами. Но первый опыт закончился провалом – чиновники не смогли ответить ни на один конкретный вопрос, а народные избранники сами запутались, какую именно информацию они хотят услышать от мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новая практика в думе появилась по инициативе депутата Константина Киселева. Он же первым высказал претензии по составу приглашенных участников. Как выяснилось, на комиссию пришел всего один глава – Верх-Исетского района, остальные трое прислали своих заместителей. В роли «адвокатов» выступили вице-мэры Сергей Тушин и Андрей Корюков, которым удавалось нивелировать любой негатив в адрес подчиненных.

Первым отчитывался заместитель главы Железнодорожного района Сергей Молчанов. Депутаты обрушили на него град вопросов о нелегальных свалках, работе призывных комиссий, раздутом штате обслуживающего персонала, и даже о неработающем туалете в поселке Северка. Чиновник последовательно отвечал, но не смог назвать точных цифр, которых от него требовали. В довершении Константин Киселев обвинил районную администрацию в неэффективности – по бюджетной смете район получает 439 миллионов, и около 40% из этой суммы уходит на содержание аппарата муниципальных сотрудников.

По аналогичной схеме проходил допрос главы Верх-Исетского района Сергея Ныркова. У него депутаты пытались узнать количество нелегальных киосков и подробности конкурса на уборку улиц. Глава приводил показатели «на память», ссылаясь, что специально не готовил такую статистику.

В конце концов, вице-мэр Корюков не выдержал: «На пятом году созыва депутаты захотели послушать, чем занимаются районные администрации. Сегодня были представлена ознакомительная информация, как вы и просили. Сформулируйте перечень вопросов, которые интересуют, и главы районов отчитаются, как нужно». Позицию мэрии неожиданно поддержали еще несколько депутатов. Александр Косинцев предложил перенести рассмотрение отчетов на следующее заседание, поскольку главы районов оказались не готовы. Но вину за это возложил на думу, которая не сформулировала четкий запрос.

В итоге, вместо четырех отчетов депутаты заслушали сегодня только два. Доклады Ленинского и Кировского района решено было отложить до конца февраля, а отчет Железнодорожного района выслушать снова, но с учетом дополнительных вопросов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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