Владимир Жириновский предложил переименовать Свердловскую область в Уральскую.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», об этом он заявил сегодня, 7 февраля, во время визита в УрФУ, где прошла его встреча с жителями Екатеринбурга.

«Свердлов – это новгородский разбойник. У него там была банда. Потом этот гастролёр проездом оказался в Екатеринбурге, после чего уехал в Москву. Конечно, нужно убирать его имя из названия», – заявил кандидат на пост президента Российской Федерации от ЛДПР.

По его мнению, переименовывать Свердловскую область в Екатеринбургскую не стоит, поскольку такое название не благозвучно.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 07.02.18

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