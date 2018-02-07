Зарплата ученых в Екатеринбурге оказалась в два раза ниже среднестатистической

Оклады научных сотрудников падают, причем печальная тенденция сохраняется по всей стране. К такому выводу пришли эксперты портала «Avito Работа», изучив рынок труда российской науки.

По данным портала, в уральской столице в IV квартале 2017 года средняя зарплата в категории «Наука и образование» составила 20 288 рублей, что на 1,4% меньше чем годом ранее, и составляет всего 57% от средней зарплаты по городу.

В России самые высокие зарплаты в прошлом году предлагали научным сотрудникам из Москвы – 40,2 тысячи рублей. Второе место занял Санкт-Петербург, где средняя ставка составила 32,5 тысячи рублей. Самые маленькие оклады у ученых регистрируются в Воронеже, Саратове и Барнауле.

«Оклады научных сотрудников в целом меньше средних по стране: по итогам года ставка в категории «Наука, образование» составила 24,6 тыс. рублей – на 29,3% меньше аналогичного показателя по всем вакансиям. При этом ставки ученых уменьшились за год на 2,3%, в то время как в общем по всем категориям отмечен рост – на 5,8%», – отмечается в исследовании.

Спрос на вакансии научных сотрудников тоже не велик – доля запросов на «Avito Работа» составила 0,5%. Чаще всего работу в научной сфере ищут в Москве, Краснодаре и Самаре.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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