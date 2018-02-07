В Академическом можно купить жилье по системе trade-in с экономией 400 тысяч

В Академическом начала работать система trade-in: продать свое жилье можно за 1,5 месяца, а купить новое с выгодой до 400 тысяч рублей. Все вопросы, включая привлечение ипотечных средств, помогут решить в отделе продаж «РСГ-Академическое».

«Здесь можно решить вопрос реализации вторичного жилья – все заботы по оценке имеющейся квартиры, проверке и подготовке документов специалисты возьмут на себя. Срок реализации от 20 до 40 дней. Какой бы ни была прежняя квартира – это великолепный стартовый капитал для дальнейшей выгодной покупки по программе trade-in в Академическом. В рамках эксклюзивной партнерской программы покупка будет не только максимально комфортной и оперативной, но и привлекательной по цене – выгода на приобретение новой квартиры составит до 400 000 рублей», – сообщили в отделе продаж.

Если необходимо привлечение ипотечных средств, то в офисе отдела продаж АО «РСГ-Академическое» расположен ипотечный центр, который позволяет получить консультацию ведущих российских банков и подать заявку на получение кредита. Кстати, все заявки через ипотечный центр проходят рассмотрение в ускоренном режиме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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