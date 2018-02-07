В России учатся соединять лекарства в одну суперпилюлю: как это выглядит (ФОТО)

Российский фармпроизводитель занимается разработкой препарата, в котором фактически будут соединены действующие вещества нескольких лекарств. Для пациента это означает, что вместо нескольких таблеток он будет принимать одну, снижается число побочных эффектов. А заодно – экономия денег.

Разработкой занимается компания «НоваМедика», один из инвестпроектов Роснано. «Мы не занимаемся созданием нового лекарства. Препараты, с которыми мы работаем, они как лекарства может быть и не уникальны, но у нас инновационная форма доставки», – рассказала директор по производству Юлия Обидченко. Чтобы совместить препараты, в первую очередь необходимо убедиться что это вообще возможно, что действующие вещества не будут мешать друг другу.

С помощью специального оборудования смешиваются основы лекарства, прорабатывается его форма (в том числе с учётом людей, имеющих проблемы с глотанием), отдельную площадь занимает лаборатория, где исследуется совместимость состава.

По словам фармаколога, это уникальная разработка для России. Правда, не для всего остального мира – за рубежом аналогичные исследования ведут крупнейшие фармкомпании. Субстанции, из которых делаются отечественные лекарства, закупаются за рубежом – в Италии, Японии, Германии, Китае.

Рустам Иксанов, вице-президент компании, рассказал, что сейчас работа идёт по восьми препаратам, в будущем их будет около 20. Сфера их действия – проблемы с ЖКТ и психоневрология. Впрочем, пока готовый продукт фармакологи показать не могут. Его придётся подождать – планируется отправить на клинические испытания первую наработку только в мае, через год будет получен результат. От этого момента до попадания любых лекарств в аптеку проходит около трёх лет.

Москва, Светлана Загороднева

Москва. Другие новости 07.02.18

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