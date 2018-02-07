«Оперская удача»: полицейские задержали лжеминера, который оказался угонщиком и вором

В Екатеринбурге полицейские раскрыли сразу три преступления, которые совершил один и тот же человек. Первое, на чем поймали жителя Камышлова по имени Денис Ш., стало лжеминирование в октябре прошлого года. Уволенный из гипермаркета за мелкое воровство, бывший работник магазина решил отомстить начальству, и позвонил по телефону 112, сообщив о якобы заложенной бомбе. Через некоторое время его задержали сотрудники полиции и ФСБ. Пока шло расследование уголовного дела по ст. 207 УК РФ, лжеминер находился под подпиской о невыезде. И при этом продолжал нарушать закон.

Уже в начале января 2017 года выяснилось, что Денис причастен к другому преступлению. Со двора дома на Седова в Екатеринбурге был угнан BMW. Изъятые камеры видеонаблюдения помогли установить похитителя – оперуполномоченные опознали его, когда он переходил дорогу перед их автомобилем на перекрестке улиц Надеждинской и Технической. Подозреваемого доставили в ОП, и оказалось, что это тот самый лжеминер. Машину нашли и владельцу вернули. Раскрылись и подробности угона. Оказалось, что в тот день мужчина увидел незапертую дверь в одной из квартир – он зашел в прихожую, достал из куртки, висевшей там, 10 тысяч рублей и ключ от машины, на которой и уехал.

«Но на этом «оперская удача» не закончилась. Когда был установлена съемная квартира, где проживал задержанный, оказалось что сыщикам этот адрес уже знаком. Владелица этой квартиры также обратилась в полицию с заявлением о краже. Жилец, снимавший у нее комнату, вынес телевизор и монитор от компьютера и исчез. Установленные в прихожей камеры зафиксировали момент хищения. На видеозаписи оперативники обнаружили уже задержанного ими подозреваемого. При повторном опросе задержанный подтвердил свою причастность и к этой краже. Он рассказал, что действительно забрал технику из съемной квартиры и продал ее», – сообщили в пресс-службе полиции.

Впоследствии выяснилось, что на счету лжеминера-вора-угонщика еще несколько эпизодов краж в Екатеринбурге. По всем хищениям чужого имущества ведутся следственные мероприятия, а по факту лжеминирования Денису Ш. уже назначено наказание – Верх-Исетский суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на два года.

Екатеринбург, служба информации

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