Полицейские поймали рецидивиста Антипа, прикинувшись, что хотят сделать тату

Свердловские полицейские совместно с коллегами из Краснодарского края поймали подозреваемого в убийстве жительницы Белоярского района. Им оказался рецидивист по кличке Антип с четырьмя судимостями в анамнезе.

Тело женщины, у которой остались двое детей, нашли в ноябре прошлого года ее родственники. Убийца к тому же похитил телефон жертвы и золотые украшения. Выяснилось, что накануне женщину видели с новым знакомым – вмести они зашли в дом, где жила женщина, а вышел он уже один. По предварительным данным, между ними произошла ссора, закончившаяся резней. Личность «душегуба» полицейские установили быстро, но тот скрылся. Как стало известно позднее, сначала он скрывался в Екатеринбурге, затем – в Перми, потом – в Москве, после – в Сочи, а затем – в Краснодаре. Между городами он ездил с помощью сервиса попутчиков BlaBlaCar. «Зарабатывал» на жизнь кражами и мошенничеством. Жертв находил по объявлениям – предлагал сделать им татуировки на дому или провести ремонт.

«Желавших украсить свое тело девушек он отправлял в душ, ссылаясь на то, что кожа должна быть чистой, а пока те мылись, похищал их наиболее ценные личные вещи. Оперуполномоченным пришлось «ловить на живца» и самим подавать объявление в интернете о желании сделать тату. Идея принадлежала начальнику убойного отдела угрозыска главка Алексею Искоренкову, а воплотили ее в жизнь сыщики Евгений Логвинский, Иван Перепелкин, Максим Утев и их коллега их Краснодара Виталий Сухих. Им удалось вычислить местонахождение подозреваемого, который откликнулся на объявление. Злоумышленник, заподозрив неладное, целую ночь прятался от сыщиков в частном секторе в одних носках и нижнем белье, тщетно надеясь, что у находившихся в засаде силовиков сдадут нервы», – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам представителя главка, сейчас Антип находится в СИЗО, расследованием уголовного дела по статье 105 УК РФ «Убийство» занимается следственный отдел Заречного СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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