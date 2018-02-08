Прокуратура наказала управляющую компанию в Екатеринбурге за завышенный тариф в платежках

Жильцы многоквартирного дома №6Б на улице Блюхера получили слишком большие суммы в коммунальных платежках и пожаловались в прокуратуру. После проверки выяснилось, что управляющая компания ООО УК «Энергия» необоснованно подняла тарифы за содержание жилья.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, компания в нарушение требований жилищного законодательства в платежных квитанциях за ноябрь и декабрь 2017 года

собственникам квартир произвела начисление платы за содержание жилья по тарифу в 31 рубль 39 копеек за 1 квадратный метр. Согласно части 7 статьи 156 Жилищного Кодекса РФ размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме. Но жильцы такого решения не принимали, поэтому управляющая организация должна начислять плату в соответствии со ставкой, утвержденной органом местного самоуправления. В постановлении администрации Екатеринбурга указано, что для негазифицированных домов, оборудованных лифтами, без мусоропроводов, ставка платы за содержание жилья утверждена в размере 26 рублей 1 копейка.

Директор ООО УК «Энерго» получил прокурорское представление. После этого всем жильцам дома был произведен перерасчет за два месяца.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.02.18

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