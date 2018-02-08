В Екатеринбурге будут судить насильника, пять лет скрывавшегося в Казахстане

В Екатеринбурге будут судить 32-летнего мужчину, который обвиняется в изнасиловании, совершённом еще в 2012 году.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, по данным следствия, преступление было совершено 5 мая 2012 года в строительной бытовке улице Аппаратной в Екатеринбурге. Пригрозив убийством, обвиняемый изнасиловал незнакомую ему женщину 1986 года рождения. После, когда он уснул, женщина убежала и обратилась в полицию.

Злоумышленника сначала искали на территории России, но потом он был объявлен в международный розыск. С помощью коллег из Казахстана полицейские установили местонахождение злоумышленника, и в июне 2017 года он был задержан. В рамках международно-правового сотрудничества был решён вопрос о его экстрадиции в Россию. С момента экстрадиции он был заключен под стражу и признал свою вину в содеянном.

Уголовное дело с утверждённым прокурором Орджоникидзевского района города Екатеринбурга обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба информации

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