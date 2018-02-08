«Я сам 5 лет пью и вижу молодежные сны», – 82-летний изобретатель лекарства от старости рассказал, когда оно появится в продаже (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге на Демидовских чтениях изобретатель лекарства от старости и самый цитируемый биолог России Владимир Петрович Скулачев рассказал – когда чудо-препарат появится в аптеках, по какому принципу он работает и почему человек больше похож на голого землекопа, чем на шимпанзе.

Сегодня в УрФУ проходят Демидовские чтения – лауреаты одноименной премии читают лекции на темы своих исследований. Самой ожидаемой стала лекция академика, специалиста в области биохимии, автора работ по энергетике клеток и одного из основателей биоэнергетики Владимира Петровича Скулачева «Жизнь без старости». Скулачева называют самым цитируемым биологом в России и неудивительно: группа ученых под его руководством разработала лекарство, замедляющее или вовсе отменяющее старость у человека. И хоть клинические испытания прошли только первую фазу, Скулачев уверен, что через пару лет изобретенное им вещество появится в аптеках.

«Первые испытания с нашим веществом мы проводили на глазах – поскольку этот орган изолирован от других и в случае неудачи был бы нанесен минимальный вред. Начали со старческих болезней глаз – глаукома, катаракта, сухой глаз – и увидели профилактический эффект. Глазные капли поступили в продажу, в 2017 году был продан миллионный флакон и не было никаких жалоб, что отлично – ведь изобретенное нами вещество не существовало в природе. Затем выпустили мазь от травм и ожогов, ведь известно, что у стариков все долго не заживает. И исследования показали, что в 7 раз быстрее стали заживать раны. С 1 декабря 2017 года она продается в аптеках. И, наконец, уже закончена первая фаза клинических испытаний перорального препарата – его принимали молодые мужчины в одной из московских больниц. И не было никаких побочных эффектов. Сейчас ждем второй и третьей фазы испытаний и, надеюсь, через года 2 лекарство появится в аптеках», – рассказал сегодня в Екатеринбурге академик Скулачев.

Самому Владимиру Петровичу скоро исполнится 83 года и, отвечая на вопросы коллег, он сказал, что принимает свой препарат последние 5 лет и заметил улучшение работоспособности.

«У меня не возникает сомнений, что наше вещество продлевает молодость. В какой мере это будет происходить – нужно смотреть. Я сам применяю свои изобретения. И могу сказать, что чувствую ряд интересных эффектов. Я стал видеть молодежные сны и у меня резко повысилась работоспособность. Никаких негативных эффектов за 5 лет не было, что уже очень важно. Ведь это странный эксперимент. И если ничего не происходит у пожилого человека, это уже хорошо», – отметил ученый.

Почему старость = самоубийство, а человек похож на голого землекопа?

Как пояснил ученый во время своей лекции, он отталкивался от высказывания немецкого биолога Августа Вейсмана еще 1881 года: «Я рассматриваю смерть не как первичную необходимость, а как нечто, приобретенное вторично в процессе адаптации». Это означает, что когда-то смерти не было вообще – ее изобрела эволюция для каких-то своих целей. И намного позднее, в ХХ веке, ученые косвенно смогли это подтвердить.

Было обнаружено, что у человека в каждой клетке есть гены, которые запускают цепочку событий, которые, в свою очередь, приводят к гибели клетки. Более того – было доказано, что одноклеточные существа также имеют похожую «систему самоубийства». И вероятно она была изобретена давно, раз есть у таких простых форм жизни как бактерии. А когда ученые взялись за дело, оказалось, что и у сложных живых существ есть такие «программы»: например, самка одного из видов осьминога умирает после кладки яиц из-за отсутствия аппетита, но можно удалить две железы и тогда самка будет жить еще долго. Или сумчатая австралийская мышь: самца после весеннего гона убивают его же феромоны, но этого можно избежать, вмешавшись в «программу самоубийства», заложенную природой.

Ученые предположили, что и все старение человека – это одна большая генная программа самоубийства. Просто очень медленная и растянутая во времени. И стали искать пути – как эту программу «взломать».

«Мы предложили считать одной из причин старости включение такого хронического феноптоза (запрограммированная смерть организма), которое занимает у людей десятки лет, а не недели, как у животных. Это позволило создать оптимистическую теорию старения, в противовес пессимистической теории, которая гласит, что старение – это система накопления случайных поломок в системе, коей является живой организм. А раз старение – это программа, то биологи должны ее «взломать». И мы такие генные программы ломать умеем», – пояснил основу своей теории Владимир Скулачев.

Подкреплением теории стало наблюдение за голыми землекопами – грызунами, живущими в Африке. В отличие от своих ближайших сородичей – мышей, они способны жить 30 лет и более (но дольше еще никто за ними не наблюдал). И ученые предполагают, что голые землекопы за 30 миллионов лет эволюции сломали код старения.

«У них нет смерти от старости, у них вообще нет старческих болезней – ни рака, ни инсульта или инфаркта, ни диабета – ничего. Снижения иммунной системы нет. При этом они не находятся в анабиозе. Они очень активны, у них нет замедления обмена веществ, они не живут в трансе. Но они замедлили развитие. Это неотения. Это замедление индивидуального развития, онтогенеза. Где-то в нас работают большие биологические часы, которые задают темп нашего индивидуального развития: когда надо расти, когда половое созревание, когда начинается старение, когда мы умираем. И как бороться со старением организму, когда оно не нужно? Нужно замедлить биологические часы и тогда старение будет наступать позже», – пояснил ученый.

Но землекопу понадобилось 30 миллионов лет, чтобы путем эволюции создать себе такую систему. А человек не мыслит такими категориями – поэтому наука и занялась поиском и созданием вещества, которое могло бы «замедлить биологические часы».

Что за вещество лежит в основе лекарства от старости?

«Мы предположили, что в человеке программа самоубийства запускается ядовитыми формами кислорода, которые мы сами и производим. Где запускается такая программа? В митохондриях. И можно было сделать избирательным накопление вещества в митохондриях при помощи простых технологий, – пояснил изобретатель. – Гениальный химик Галина Коршунова синтезировала для нас вещество – антиоксидант, которого нет в человеческом организме. Нами уже доказано, что большое количество этого вещества увеличивает жизнь беспозвоночного рачка почти в 2 раза. А жизнь мыши увеличивается на 15%», – отметил Владимир Скулачев.

При этом, по словам ученого, если препарат пройдет испытания и его можно будет применять людям, то старость можно будет не просто отодвинуть.

«Вся моя лекция – попытка убедить вас, что жизнь без старости возможна. У голого землекопа такая жизнь без старости уже есть. Сложно предсказывать что-то в науке, но исследования позволяют нам поверить в то, что старость людей может быть очень сильно замедлена, либо отменена. И речь идет не о продлении того унизительного состояния, в которое впадает человек, а это здоровая жизнь без старости», – резюмировал биолог.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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