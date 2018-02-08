Мэрия Екатеринбурга отдала РПЦ часовню в дендропарке

Часовня Александра Невского, расположенная в дендропарке Екатеринбурга, бесплатно перешла в собственность Русской православной церкви. Постановление об этом подписал сити-менеджер Александр Якоб.

Здание является объектом культурного наследия областного значения. Религиозный памятник был заложен в 1881 году, а освящен – в 1890 году во имя святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя убитого царя Александра II. В советское время часовня использовалась как склад дендропарка и была восстановлена только в 1995 году силами Ново-Тихвинского женского монастыря. В 2014 году памятник преобразовали в приход храма-часовни святого князя Александра Невского.

Согласно постановлению мэрии, новый собственник здания обязан исполнять требования федерального законодательства по охране памятников, то есть проводить за свой счет реставрационные работы и гарантировать сохранность объекта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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