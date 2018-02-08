Сургутянин приехал в Екатеринбург на дорогом джипе, чтобы купить 2,7 кг наркотиков (ФОТО)

В Екатеринбурге задержан житель Сургута, который купил для дальнейшей перепродажи 2,7 кг наркотических веществ.

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, сотрудники ГИБДД Екатеринбурга остановили на улице Проезжей автомобиль «Land Cruiser 200» для проверки документов. В салоне иномарки находились двое мужчин. Один из них, пассажир, сильно нервничал, а потом и вовсе бросился бежать, скрывшись во дворах ближайших домов. Вскоре выяснилась причина столь странного поведения – в дорогой иномарке госавтоинспекторы обнаружили несколько пакетов с неизвестным веществом. Как показало позже криминалистическое исследование, в изъятых свертках находилось более двух килограммов метилэфедрона, почти полкилограмма гашиша и двести граммов амфетамина. Общая масса запрещенных в обороте веществ составила 2,7 килограмма.

Сбежавшего пассажира вскоре задержали в одном из торговых центров Екатеринбурга. Неработающий, ранее не судимый житель Сургута 1990 года рождения признался, что наркотики принадлежат ему, и что он специально приехал из ХМАО-Югры в столицу Урала, чтобы их купить. Гражданин также пояснил, что его знакомый, находившийся за рулем «Тойоты» ничего не знал о его планах. Неожиданное бегство друга, который попросил его отвезти из ХМАО в Свердловскую область и обратно, стало для него полной неожиданностью. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК Российской Федерации – «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Стоит отметить, что максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы. Время до суда гражданин проведет в изоляторе временного содержания.

Екатеринбург, Сургут, служба информации

Екатеринбург, Сургут. Другие новости 08.02.18

Мэрия Екатеринбурга отдала РПЦ часовню в дендропарке. / Гостям Свердловской области подарят Хозяйку Медной Горы и «Истинное направление с соболями». / Минспорта РФ поведет в суд «Синару» из-за претензий по Центральному стадиону. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»