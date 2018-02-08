Лжегазовики продолжают терроризировать екатеринбуржцев (ФОТО)

Сотрудники Екатеринбурггаза сообщают о продолжающихся попытках мошенников нажиться на уральцах, от которых якобы работники газовой службы требуют замены оборудования в квартирах.

Так, вчера утром на Фрунзе, 20, молодые люди пришли к жительнице дома и сказали, что в здании произошла серьезная утечка газа. «Настоятельно рекомендовали мне заменить кран и шланг. Замена обошлась мне в 2 900 рублей», – приводит пресс-служба слова хозяйки квартиры, которая поздно спохватилась и решила проверить, выезжали ли на адрес работники газовой компании. Оказалось, что нет, да и утечки не было, причем за свои услуги «ремонтники» взяли с доверчивых жильцов плату, вдвое превышающую официально установленные тарифы. Аналогичная история произошла на улице Цвиллинга,18. Правда, там работал один лжегазовик.

Екатеринбурггаз разработал специальную памятку, чтобы горожане могли легко идентифицировать реального газовика. Листовку расклеят в общественном транспорте и на домовых стендах.

Екатеринбург, служба информации

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