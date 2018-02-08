В Екатеринбурге объявили даты выпускных

В Екатеринбурге стали известны даты, когда выпускники 9 и 11 классов смогут в торжественной обстановке получить аттестаты. Согласно информации департамента образования администрации города и распоряжению «Об организованном окончании 2017/2018 учебного года», девятиклассникам будут вручать документы об окончании школы 2 июля 2018 года, а одиннадцатиклассникам – 30 июня.

Согласно документу, даты проведения торжественного вручения аттестатов в 2018 году:

«В соответствии с единым расписанием экзаменов государственная итоговая аттестация завершается для учеников 9 классов 9 июня (резервные дни для сдачи экзаменов в основной период начнутся с 20 июня по 29 июня включительно); для выпускников 11 классов – 20 июня (резервные дни для сдачи экзаменов в основной период начнутся с 22 июня по 2 июля)», – отметили в департаменте.

Там уточнили, что для получения аттестата девятиклассники должны пройти государственную итоговую аттестацию по четырем учебным предметам, в том числе по русскому и математике, а также по двум дисциплинам на выбор. У одиннадцатиклассников условия мягче – им для получения аттестата надо сдать только два экзамена – по русскому языку и математике.

Екатеринбург, служба информации

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