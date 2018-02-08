В Екатеринбурге открывается лаборатория по выращиванию искусственных органов (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в УрФУ открывается лаборатория по выращиванию искусственных органов и кожи для медицинской трансплантации.

Лаборатория по выращиванию органов

Об этом корреспонденту РИА «Новый День» рассказал Владимир Шур – представитель Уральского центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии». Сегодня журналистам продемонстрировали помещение лаборатории и анонсировали ее официальное открытие в начале следующей недели.

По словам сотрудников, в ней будут проводиться эксперименты с биопринтером – он работает с человеческими клетками, из которых в отдаленной перспективе возможно выращивание органов – таких как почки и печень. В более близкой перспективе – речь идет о нескольких годах – по примеру технологически развитых держав будет возможно выращивание кожи, способной заменить пластыри для ран – и это ученые не считают фантастикой. Выращенная из клеток пациентов, кожа будет приживаться и заменять, например, обожженные участки тела. Уже на данный момент на биопринтерах выращивают своего рода суррогаты для экспериментов с косметологическими средствами.

Правда, внедрение новых технологий в медицинских учреждениях – это в большей степени вопрос времени из-за бюрократических проволочек. Так считают специалисты по биотехнологиям.

Видео из лаборатории будущего смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.02.18

На время ЧМ в Екатеринбурге сократят число заключенных в СИЗО и увеличат число охранников. / В Екатеринбурге объявили даты выпускных. / В «Синаре» говорят, что не нарушали сроки строительства Центрального стадиона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»