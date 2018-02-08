В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения парка на Шарташе

В Екатеринбурге завтра пройдут общественные слушания по поводу проекта благоустройства парка на озере Шарташ.

Как передает корреспондент «Нового Дня», они запланированы на 14:00 9 февраля. В мэрии сообщили, что горожан ждут в зале № 339. В частности, к обсуждению будет представлен проект организации велодорожек – после того, как в разгар предвыборной кампании по территории парка проехался губернатор Евгений Куйвашев со свитой, там было решено обустроить трассу для проведения гонок «Тур де Шарташ». По некоторым данным, там должна появиться велодорожка длиной 8 км от поселка Изоплит до мыса Рундук.

Екатеринбург, служба информации

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