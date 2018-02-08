В музее ИЗО Нижнего Тагила обнаружили поддельный портрет императора Александра I (ВИДЕО)

В лаборатории экспертизы и реставрации УрФУ отчитались о первых результатах работы – портрет императора Александра Первого, хранящийся в музее Нижнего Тагила, оказался поддельным.

Поддельный портрет императора

Как сообщил РИА «Новый День» сотрудник лаборатории Денис Ильичев, для выявления фейков в изобразительном искусстве используют фотографии, снятые при помощи обычного фотоаппарата и микроскопа. Это позволяет определить стилистику самого произведения искусства, а также при химическом анализе краски установить время, когда была написана картина.

После того как эти данные обработаны, их предоставляют экспертам по живописи, которые способны оценить их в соответствии со своей специализацией и вынести вердикт. Именно так выявили поддельный портрет императора Александра I в музее ИЗО Нижнего Тагила. Как выяснилось, на самом деле экспонат – это картина XIX века, портрет неизвестного офицера, которому позже пририсовали голову императора, не исключено, что в коммерческих целях.

В качестве примера аналогичных подделок специалисты привели портрет Джоконды авторства Леонардо да Винчи. В 1911-м портрет был похищен, после чего появилось не менее пяти его копий, которые позже исследовали при помощи спектрометра и других методов, позволяющих убедиться в подлинности картины, экспонирующейся в Лувре в наши дни.

На данный момент договоры заключены с музеями живописи в Нижнем Тагиле, Ирбите и Омске.

Екатеринбург, служба информации

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