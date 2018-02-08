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Четверг, 8 февраля 2018, 17:21 мск

Екатеринбург

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Специалисты по космической метеорологии объяснили, почему Илон Маск обогнал Роскосмос

Специалисты по космической метеорологии из Уральского федерального университета объяснили, чем Space X превосходит отечественные ракетно-космические корпорации.

Ученые из Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, работающие в одной связке с Роскосмосом, объяснили ситуацию с падением разгонного блока тяжелой ракеты Falcon Нeavy Илона Маска в пределах всего пятисот метров от планируемого места приземления. По их мнению, в данном случае смогла сыграть свою роль неверная оценка силы и направления ветра при приземлении ракеты. Однако это не стоит считать провалом, а даже в определенной степени успехом.

Если верить специалистам, недавно вернувшимся с космодрома Восточный, где они участвовали в оценке погодных условий для запуска ракеты «Союз 2», в данной отрасли отечественная космонавтика серьезно отстала от американской. Концепция Маска о приземлении блоков ракет для их дальнейшего использования даже в случае неудач ведет к частичному сохранению прибыли. Дело в том, что у России отсутствуют технологии для точного определения падения отработавших свое блоков ракет. В результате место падения определяют крайне приблизительно – с точностью на уровне географического района. И это наносит большой экономический ущерб, так как даже бывшие в употреблении детали ракет можно использовать заново, сэкономив на строительстве новой. В то время как система посадки Space X может даже в случае неудачи определить место падения с точностью до нескольких сотен метров, а значит использовать заложенные в нее ноу-хау заново даже в случае крушения.

Напомним, что запуск самой тяжелой ракеты на данный момент оказался успешным, но приземлить в определенные для этого места все три блока ракеты не удалось – боковые удачно вернулись обратно, а центральный сменил курс и разбился при посадке. Сам Илон Маск предположил, что причиной крушения стало кончившееся топливо, что не исключает неверной оценки погодных условий при планировании приземления.

Екатеринбург, служба информации

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