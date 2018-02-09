На реконструкцию очистных сооружений в Свердловской области нужно почти 12 млрд рублей

Свердловской области необходима государственная программа по реконструкции и строительству очистных сооружений на территории региона. Ее финансирование потребует не менее 11,6 млрд рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксобрания, к такому выводу вчера пришли депутаты из комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике, заслушав доклад представителя минЖКХ.

По данным министерства, в 2017 году в регионе было учтено 143 единицы очистных сооружений, из которых 114 находится в муниципальной собственности. Большинство объектов построено в период 1950-1980 годов, в связи с чем их износ составляет от 60 % и выше, а в 2016 году около 80 % сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, не соответствовали нормам природоохранного законодательства.

На капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство очистных сооружений нужно более 11,6 млрд рублей. В бюджете 2018 года заложены средства на очистные сооружения только трех МО – Ревды, Среднеуральска и поселка Атиг.

Депутаты рекомендовали министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства разработать программу сроком на 3 года по ремонту и реконструкции очистных сооружений. Также парламентарии решили вернуться к рассмотрению данного вопроса во второй половине 2018 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.02.18

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