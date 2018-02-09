В Кировграде будут судить автомобилистку, которая потыкала гаишника шариковой ручкой

Жительницу Кировграда будут судить за нападение на полицейского. Автолюбительницу остановил сотрудник ДПС, она должна была подписать протокол о нарушении ПДД, но вместо того, чтобы поставить свою подпись, начала бить ручкой гаишника по руке.

Как рассказали в СУ СК по Свердловской области, женщине за преступление, предусмотренное ч.1 ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», грозит до 5 лет лишения свободы. По версии следствия, события разворачивались следующим образом. 31 января подозреваемая не уступила дорогу пешеходу, ее остановили сотрудники ДПС, начали оформлять протокол. Женщине дали шариковую ручку – чтобы она подписала протокол. Но водитель нашла другое применение этому, на первый взгляд, безобидному предмету, несколько раз ударив им полицейского по левой руке.

«Пострадавшему были причинены физическая боль и телесные повреждения. В настоящее время следователем СКР по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается», – добавили следователи.

Кировград. Другие новости 09.02.18

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