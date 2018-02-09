Суд оштрафовал УК «Верх-Исетская» на 166 тысяч рублей за протекающую крышу

Жительница дома по улице Серафимы Дерябиной подала в суд на управляющую компанию «Верх-Исетская», требуя отремонтировать протекающую крышу. Квартиру заливало несколько лет, но коммунальщики ничего не делали – только составляли акты о причинении ущерба имуществу.

Районный суд принял решение в пользу жильцов. С управляющей компании была взыскана полная стоимость восстановительного ремонта – 80 835 рублей, компенсация морального вреда – 10 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя – 10 тысяч рублей, расходы по оплате услуг оценщика – 20 тысяч рублей и штраф – 45 417 рублей. Кроме того, на УК возложена обязанность отремонтировать кровлю дома над квартирой истца в течение одного месяца.

«Верх-Исетская» пыталась обжаловать решение в областном суде. Представитель управляющей компании просил уменьшить сумму имущественного вреда, а также настаивал на том, что ремонт крыши дома должен оплачиваться из Регионального фонда капремонта. Однако апелляционная жалоба коммунальщиков была отклонена, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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