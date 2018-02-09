В двух деревнях Свердловской области нашли бешеных животных

С начала года в Свердловской области было зафиксировано уже два случая появления бешеных животных в населенных пунктах.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, первый диагноз «бешенство» был установлен 17 января у енотовидной собаки в деревне Бучино Артемовского района. Второй случай произошел вчера, 8 февраля. Лабораторное исследование подтвердило бешенство у лисы в деревне Пьянково Невьянского района.

По данным департамента ветеринарии Свердловской области, за прошлый год бешенство подтвердили у 12 животных – это енотовидные собаки и лисицы, а в трех случаях – собаки.

Фото с сайта animalreader.ru

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.02.18

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