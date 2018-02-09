Заксо начнет работу с финансовых льгот, госимущества, мусора и наград

На следующей неделе начнется полноценная работа свердловского заксобрания. Уже сформированы повестки заседаний всех профильных комитетов. Никаких сенсационных законопроектов пока на рассмотрении нет, большая часть вопросов – приведение областного законодательства в соответствие с федеральным и текущие вопросы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже в понедельник состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. Депутаты рассмотрят предложенный областным правительством законопроект о налоговых льготах гостиницам, открытым после 31 декабря 2015 года. Предлагается установить для них льготную ставку по налогу на имущество – 0,5 % сроком на пять лет. Льгота будет распространяться на объекты, в строительство или реконструкцию которых было вложено более миллиарда рублей.

Комитет по законодательству в тот же день заслушает доклады свердловского омбудсмена. Татьяна Мерзлякова отчитается о своей работе в 2017 году и о расходовании выделенных ей бюджетных средств. Кроме того, комитет рассмотрит вопросы о передаче ряда объектов недвижимости из областной собственности в муниципальную. Нижнему Тагилу передадут объект недвижимости и имущество военного городка № 36, а Верхней Пышме – участок автодороги «Екатеринбург – Невьянск», проходящий по этому городу.

Во вторник комитет по АПК и охране окружающей среды рассмотрит изменения в областной закон «Об отходах производства и потребления» и создание «зеленого пояса» вокруг Верхней Пышмы. Тогда же комитет по молодежной политике обсудит изменения в ряде профильных для него законов.

В среду комитет по промышленной политике обсудит очередные поправки в программу управления госимуществом, предложенные правительством Свердловской области.

В четверг на рассмотрение комитета по соцполитике вынесут предложение губернатора о продлении на три года (до 31 декабря 2021) действия закона «Об областном материнском капитале».

Депутаты из комитета по региональной политике и МСУ займутся вопросами почетных званий и наград, в частности, рассмотрят ходатайство иудейской ортодоксальной религиозной организации о награждении главного раввина Свердловской области Зелига Ашкенази знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Первое пленарное заседание заксобрания назначено на 20 февраля.

Екатеринбург, служба информации

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