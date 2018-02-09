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Пятница, 9 февраля 2018, 15:30 мск

Екатеринбург

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Консульства Екатеринбурга впервые зафиксировали увеличение числа выданных виз

Консульства Екатеринбурга впервые за три года отметили рост количества выданных виз, при этом многие выдаются на долгий срок и туристы ездят путешествовать несколько раз за год. Особенно увеличение заметно в отношении стран Европы: в последние годы по разным причинам виз выдавалось меньше.

Как рассказал на пресс-конференции представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов, в прошлом году впервые за три года выросло количество выданных виз. А за январь 2018 года их число увеличилось по некоторым консульствам на 40% – по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Также Харлов отметил, что 75% туристов получают многократные визы, а значит, за рубеж ездят несколько раз в течение года.

Генконсул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч подтвердил тенденцию: в прошлом году жителям Урала и Сибири консульство выдало на 25% виз больше. Поскольку дипмиссия выдает еще визы в Данию, Словакию, Австрию, то и здесь Сюч отметил небольшой рост. В этом году динамика сохраняется.

То же самое отметил и генконсул Франции Эрик Мийе. В 2017 году консульство впервые с 2014 года выдало виз больше – рост составил 20% по сравнению с 2016 годом.

По словам участников пресс-конференции, причины увеличения числа виз разные: многие привыкли к новым правилам выдачи шенгена (со сдачей дактилоскопии), также улучшилось экономическое положение туристов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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