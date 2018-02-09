На Уралмаше девочки, сбежавшей из детсада, хватились только через час

В Екатеринбурге сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили на улице Индустрии маленькую девочку, которая почему-то бродила по Уралмашу одна.

Малышка не могла сказать, где живет или как ее фамилия, и ее отправили в ОП № 15 – на время поисков родителей. «Примерно через час, когда ребенок уже находился в отделении по делам несовершеннолетних, по телефону «02» поступило сообщение от администрации детского сада, расположенного на улице Уральских Рабочих, о пропаже одной из воспитанниц», – сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Сразу после за девочкой приехала ее мама. Позднее были опрошены сотрудники детского сада, как выяснилось, ребенок ушмыгнул с территории ДОУ во время прогулки. По данному факту полицейские направили в администрацию Орджоникидзевского района представление.

Екатеринбург, служба информации

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