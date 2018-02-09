«Моемся с фонариками, еду не готовим», – мать-одиночка уже неделю живет без света из-за неразрешимого конфликта с ТСЖ (ВИДЕО)

В Екатеринбурге юристы и судебные органы безуспешно пытаются повлиять на председателя ТСЖ. Председатель, проиграв суд соседке, выключил у нее свет. Мать-одиночка и ее сын-школьник уже неделю живут при свете фонарика, без горячей пищи и порой без связи.

ТСЖ не подчиняется суду

Конфликт председателя ТСЖ «Энергостроитель» Владимира Куликова и жительницы этого же дома Ирины Тамгиной начался два года назад. Женщина, воспитывающая в одиночку сына-старшеклассника, в результате сокращения потеряла работу инженера и полгода стояла на бирже труда. Да и потом смогла устроиться лишь продавцом в продуктовом. Денег на оплату коммунальных услуг у Ирины не было, и она накопила долг. Товарищество собственников обратилось в суд и взыскало с матери-одиночки более 200 тысяч рублей. Половина этой суммы – пени, и юрист женщины смог уже в областном суде в июне 2017 года обжаловать решение, задолженность уменьшили до 90 тысяч рублей. Решение Свердловского областного суда вступило в силу, но в ТСЖ «Энергостроитель» его не признали.

«Куликов личным указанием запретил проводить мне перерасчет квитанций. Несколько раз носила заявления, диспетчер их просто не принимала. Основной долг и текущую абонентку я эти месяцы платила, но 7 февраля председатель выключил мне свет. Сказал, до тех пор, пока не отдам все 200 тысяч», – объяснила нынешнее положение дел женщина.

Вот уже неделю Ирина не может приготовить горячую еду (в квартире электроплита), сын-старшеклассник лишен возможности делать уроки за компьютером. Моется семья при свете фонарика, телефоны ходят заряжать в кафе. Пообщаться с Куликовым лично юрист Ирины так и не смог – председатель, живущий в этом же доме, не смог найти время для посещения офиса и встречи с адвокатом. Не смог председатель поговорить лично и с корреспондентами РИА «Новый День», хотя по телефону обещал появиться на месте. Позицию правления в отношении ситуации Ирины Тамгиной осветила бухгалтер ТСЖ. Она заявила женщине и журналистам: «Мы с судом не согласны, суд тоже может ошибаться. Хватит пить из нас кровь, надо платить».

Как сообщил агентству адвокат Ирины Евгений Ганьжин, на незаконные, угрожающие здоровью сына Ирины действия подана жалоба в прокуратуру. «Мы обратили внимание, что господин Куликов воюет только со слабыми людьми. В этом же подъезде уже два года живет без света старушка, он обесточил квартиру пенсионерки за долг в 16 тысяч рублей. У должников, способных дать сдачи, электричество есть. От встреч со мной председатель ТСЖ упорно уклоняется. Действиям этого человека должны дать оценку правоохранительные органы», – рассказал юрист.

В ближайшее время Ганьжин намерен добиться подключения квартиры Ирины Тамгиной к электроснабжению и взыскания ущерба с председателя ТСЖ.

Екатеринбург, Антон Гуськов, Семен Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

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