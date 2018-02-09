В Академическом откроется почтовое отделение нового формата

Одно из самых больших почтовых отделений в Екатеринбурге откроется в Академическом в понедельник, 12 февраля. Оно будет и самым современным. В числе нововведений – терминалы самообслуживания, с помощью которых клиенты смогут самостоятельно взвесить, упаковать и оплатить. Также будет работать зона 24/7 и почтамат.

Напомним, новое отделение откроется на проспекте Академика Сахарова, 78. Помещение Почта России приобрела на собственные средства. Новое отделение связи станет одним из самых крупных почтовых офисов Екатеринбурга: на площади 100 квадратных метров разместятся центр выдачи и приема посылок, клиентская зона в 5 операционных окон, почтамат, зона 24/7. Вновь открываемому отделению присвоен индекс 620105.

«В модернизированном отделении применены новые технологии и стандарты оказания услуг. В числе нововведений – терминалы самообслуживания. С их помощью клиенты смогут самостоятельно взвесить, упаковать и оплатить посылки и в результате сократить время, проведенное на почте. Благодаря открытию зоны 24/7 и почтамату клиенты смогут самостоятельно в удобное время забрать поступившие почтовые отправления», – сообщили в пресс-службе «РСГ-Академическое».

Почтовому офису предстоит обслуживать порядка 50 тысяч жителей Академического. В перспективе Почта России планирует открыть еще одно отделение связи в микрорайоне.

12 февраля в церемонии открытия современного почтового офиса примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, директор макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселев и руководители АО «РСГ-Академическое».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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