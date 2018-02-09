В Екатеринбурге эвакуировали здание МЧС – ищут бомбу

В Екатеринбурге перекрыли участок дороги на улице Карла Либкнехта от Ленина до Малышева. В здании ГУ МЧС России по Свердловской области нашли подозрительную сумку, на месте работают саперы, которые проверяют, нет ли там взрывного устройства.

Как сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь областного полицейского главка, работа еще не завершена.

Екатеринбург, служба информации

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