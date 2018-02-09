УК «Стандарт» выставила жильцам гигантские платежки с «госпошлиной» и «расходами представителя» (ФОТО)

Жители Юго-Западного района получили за январь коммунальные квитанции с пятизначными суммами. В документах неожиданно появились две лишние графы оплаты, а счета за отопление и содержание жилья оказались завышенными. В управляющей компании все списали на ошибку при тестировании собственной программы расчетов и пообещали откорректировать данные. Но при этом жильцов все равно ждет повышение платежей из-за новых нормативов РЭК.

В редакцию РИА «Новый День» обратились владельцы коммунальной квартиры в доме по адресу ул. Фурманова, 112. В общей сложности, их счет за ЖКУ за прошлый месяц превысил 20 тысяч рублей. Например, за комнату площадью 8 кв.м., где никто не прописан, УК запросила 4,5 тысячи рублей. За комнату площадью 15 кв.м. – 8 тысяч рублей, и так далее.

«Дикие счета были и в декабре. За мои две комнаты, 8 и 15 квадратных метров, вместе с капремонтом было начислено 5700 рублей. Потом выяснилось, что УК почему-то посчитала электроэнергию и водоснабжение по нормативам, хотя в квартире стоят счетчики. Нам обещали сделать перерасчет, но в итоге прислали еще большие суммы за январь. В платежках появились дополнительные строки: госпошлина – 1700 рублей и расходы представителя – 4500 рублей», – рассказала Жанна, одна из собственников коммунального помещения.

Дом обслуживает управляющая компания «Стандарт», которая успела извиниться перед жильцами за «недоразумение». «В связи с уходом УК от услуг Единого Расчетного Центра, который до 1 января 2018 года занимался начислением платы за жилищно-коммунальные услуги, у «Стандарта» формируется собственная программа по расчету ЖКУ. На данный момент она находится в тестовом режиме, из-за чего возможно некорректное отражение отдельных данных в квитанциях», – сообщается на сайте организации по поводу лишних строк оплаты в квитанциях.

Также в компании признали факт начисления оплаты за электроэнергию и воду по среднему нормативу, а не по показаниям счетчиков – но в этом оказались виноваты сами жильцы. «Собственники, внося показания счетчиков, в том числе и через наш сервис, порой вводили не те цифры, о чем некоторые из них затем сами признавались в общении с сотрудниками УК. К примеру, из-за ошибки в показаниях житель, ранее «сжигавший» 80 кВт электроэнергии, вдруг «истратил» за месяц более 500 кВт. Такая невнимательная подача показаний ИПУ порой становилась причиной некорректных начислений за электроэнергию или воду в квитанциях за январь 2018 года», – добавили в пресс-службе УК.

Владельцы коммунальных комнат отметили и резкое повышение оплаты за отопление. Но больше всего людей возмущает завышение по строке «Содержание жилья». В Екатеринбурге средняя плата по ней составляет 25-26 рублей за квадратный метр и рассчитывается из величины площади квартиры. По словам Анастасии Тимофеевой, также проживающей в этом доме, раньше начисления производились исходя из размера жилой площади, но в январе УК рассчитала формулу по общей площади. В коммунальной квартире коридоры, кухня и туалет занимают порядка 27 кв.м., эта площадь «раскидывается » всем трем владельцам четырех комнат. В итоге оплата этой строчки в случае Анастасии выросла на 200 рублей.

«Я считаю, это еще одна лазейка собирать с жильцов больше денег. Тариф за «Содержание жилья» утверждается на собрании собственников, в ином случае управляющая компании сама начисляет оплату. Сколько я опрашивала соседей, никто об этом собрании не слышал. Теперь я пытаюсь получить протокол решения собственников от УК », – сообщила собеседница агентства.

Пресс-секретарь «Стандарта» Валентина Еремеева пояснила «Новому дню», что оплата за содержание жилья начисляется жильцам по общей площади, как это и было раньше. Она предположила, что людей смутили в квитанциях дополнительные строки на «общедомовку».

«Графы «содержание о.и.» рассчитываются по нормативам РЭК Свердловской области, согласно постановлению от ноября 2017 года. Да, действительно, общая сумма квитанции может быть немного увеличена, в связи с тем, что сейчас компания перепроверяет этот норматив за прошлые месяцы. Если выяснится, что суммы нужно изменить, будет произведен перерасчет в дальнейших квитанциях. Это случится не раньше марта», – прокомментировала представительница УК.

Пока объяснения «Стандарта» мало устраивают жильцов. По их мнению, распечатки «неправильных» платежек можно было избежать, если бы в компании работали компетентные работники. «В нашем доме живет много пенсионеров, а вдруг у кого-то инфаркт случится из-за таких огромных цифр! На первом этаже живет бабушка, так ей за квартиру пришел счет на 10 тысяч рублей, и она его оплатила. Но мы будем разбираться, и ждать перерасчета. Если не дождемся, пойдем в суд», – отметила Анастасия Тимофеева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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