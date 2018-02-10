Несколько улиц в Екатеринбурге залило водой, машины застревают

Сегодня рано утром целый квартал Екатеринбурга вновь оказался залит горячей водой. Как сообщил РИА «Новый День» екатеринбуржец Евгений Артюх, залиты проезжие части улиц в квадрате Большакова – Фурманова – Белинского – Большакова – 8 Марта. Некоторые водители застревают, некоторые поворачивают назад. «А ведь сейчас похолодало, минус 16, сейчас это все замерзнет, совсем ад будет», – комментирует очевидец.

В ЕДДС агентству рассказали, что произошел порыв трубопровода диаметром 1000 мм, авария уже устраняется. По словам диспетчера, водоснабжение в ближайших домах не отключено.

Напомним, 25 января подобное уже произошло совсем рядом: в районе улиц Белинского – Розы Люксембург – Энгельса произошла утечка на водоводе диаметром 500 мм, правда, на водоводе с холодной, а не горячей водой.

Екатеринбург, служба информации

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