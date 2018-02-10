Опубликован образец заявки на аккредитацию личного автотранспорта во время ЧМ-2018

На специализированном сайте, посвященном ЧМ-2018, опубликован образец заявки на аккредитацию личного автотранспорта. Она понадобится тем, кто проживает в периметре, приближенном к месту проведения матчей.

В дни проведения игр чемпионата мира по футболу FIFA-2018 – 15, 21, 24 и 27 июня 2018 года с 10 часов утра будет изменена схема движения в районе улиц Московская – Токарей – Гурзуфская – ВИЗ-бульвар (по данным улицам движение сохраняется, а внутри периметра – пешеходная зона). Периметр предусматривает 15 участков вокруг стадиона (у каждого участка свои схемы и регламенты проезда). Всего в периметре 64 дома, жители которых должны пройти аккредитацию, чтобы передвигаться на транспорте по этим участкам. Как передает корреспондент РИА «Новый день» для получения аккредитации заполненную заявку в двух экземплярах необходимо передать в офис управляющей компании (или ТСЖ) с 15.02.2018 по 25.03.2018.По окончанию проверки на указанный в ней электронный адрес будет направлено информационное письмо. Получить пропуск можно будет в управляющей компании с 01 по 10 июня 2018 года.

При этом на сайте в разделе, посвященном получению аккредитации, сообщается, что организаторы вправе отказать в получении аккредитации по результатам проверки без объяснения причин.

! Заявка от гражданина может быть подана только на одно транспортное средство

! Аккредитация транспортных средств граждан, не проживающих в периметре, не предусмотрена

Документом, подтверждающим проживание, может служить:

Прописка

Регистрация по месту жительства

Договор аренды жилого помещения

Свидетельство о праве собственности на жилое помещение (или выписка из ЕГРН)

! Документ необходимо предъявить при подаче заявки.

! При утере аккредитационного удостоверения повторное не выдается.

Вот как выглядит анкета.

Анкета для оформления заявки на предоставление аккредитационного удостоверения для проезда в транспортный периметр в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

*Улица Мельникова *Дом 14 Корпус 1 *Квартира 86 *Тип регистрации (подчеркнуть) постоянная , временная, аренда жилья, иное *Дата регистрации 25.06.2007 *ФИО Иванов Иван Иванович *Пол (подчеркнуть) М Ж *Дата рождения 31.03.1990 Документ удостоверяющий личность Паспорт гражданина РФ, Удостоверение личности военнослужащего РФ, Временное удостоверение личности гражданина РФ (форма HYPERLINK «http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147066/d42cf2035af1d94143c134ffa35e62f698ca46bc/«NHYPERLINK «http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147066/d42cf2035af1d94143c134ffa35e62f698ca46bc/" 2П), Общегражданские заграничные паспорта Номер _____________________ Серия _____________________ Дата выдачи ________________ Кем выдан _______________________________ _________________________________________ Код подразделения:___________ *Марка автомобиля Toyota / Тойота *Государственный номер У 366 ТО 96 Телефон 8 912 344 44 15 E-mail Ivanov@mail.ru

*данные обязательные для заполнения

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, указанных выше в целях получения аккредитации в транспортный периметр стадиона в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в городе Екатеринбурге.

Перечень действий с персональными данными – обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством на период до 01.08.2018.

Полноту и достоверность предоставленных данных подтверждаю.

(подпись, расшифровка)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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