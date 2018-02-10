Опубликован образец заявки на аккредитацию личного автотранспорта во время ЧМ-2018

На специализированном сайте, посвященном ЧМ-2018, опубликован образец заявки на аккредитацию личного автотранспорта. Она понадобится тем, кто проживает в периметре, приближенном к месту проведения матчей.
В дни проведения игр чемпионата мира по футболу FIFA-2018 – 15, 21, 24 и 27 июня 2018 года с 10 часов утра будет изменена схема движения в районе улиц Московская – Токарей – Гурзуфская – ВИЗ-бульвар (по данным улицам движение сохраняется, а внутри периметра – пешеходная зона). Периметр предусматривает 15 участков вокруг стадиона (у каждого участка свои схемы и регламенты проезда). Всего в периметре 64 дома, жители которых должны пройти аккредитацию, чтобы передвигаться на транспорте по этим участкам. Как передает корреспондент РИА «Новый день» для получения аккредитации заполненную заявку в двух экземплярах необходимо передать в офис управляющей компании (или ТСЖ) с 15.02.2018 по 25.03.2018.По окончанию проверки на указанный в ней электронный адрес будет направлено информационное письмо. Получить пропуск можно будет в управляющей компании с 01 по 10 июня 2018 года.
При этом на сайте в разделе, посвященном получению аккредитации, сообщается, что организаторы вправе отказать в получении аккредитации по результатам проверки без объяснения причин.
! Заявка от гражданина может быть подана только на одно транспортное средство
! Аккредитация транспортных средств граждан, не проживающих в периметре, не предусмотрена
Документом, подтверждающим проживание, может служить:
Прописка
Регистрация по месту жительства
Договор аренды жилого помещения
Свидетельство о праве собственности на жилое помещение (или выписка из ЕГРН)
! Документ необходимо предъявить при подаче заявки.
! При утере аккредитационного удостоверения повторное не выдается.
Вот как выглядит анкета.
Анкета для оформления заявки на предоставление аккредитационного удостоверения для проезда в транспортный периметр в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
|
*Улица
|
Мельникова
|
*Дом
|
14
|
Корпус
|
1
|
*Квартира
|
86
|
*Тип регистрации
(подчеркнуть)
|
постоянная, временная, аренда жилья, иное
|
*Дата регистрации
|
25.06.2007
|
*ФИО
|
Иванов Иван Иванович
|
*Пол
(подчеркнуть)
|
М Ж
|
*Дата рождения
|
31.03.1990
|
Документ удостоверяющий личность
Паспорт гражданина РФ, Удостоверение личности военнослужащего РФ, Временное удостоверение личности гражданина РФ (форма HYPERLINK «http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147066/d42cf2035af1d94143c134ffa35e62f698ca46bc/«NHYPERLINK «http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147066/d42cf2035af1d94143c134ffa35e62f698ca46bc/" 2П), Общегражданские заграничные паспорта
|
Номер _____________________
Серия _____________________
Дата выдачи ________________
Кем выдан _______________________________
_________________________________________
Код подразделения:___________
|
*Марка автомобиля
|
Toyota / Тойота
|
*Государственный номер
|
У 366 ТО 96
|
Телефон
|
8 912 344 44 15
|
Ivanov@mail.ru
*данные обязательные для заполнения
Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных, указанных выше в целях получения аккредитации в транспортный периметр стадиона в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в городе Екатеринбурге.
Перечень действий с персональными данными – обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством на период до 01.08.2018.
Полноту и достоверность предоставленных данных подтверждаю.
(подпись, расшифровка)
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 10.02.18
Трудовая инспекция начала проверки уральских предприятий фигурантов «Кремлевского доклада». / Несколько улиц в Екатеринбурге залило водой, машины застревают. / УК «Стандарт» выставила жильцам гигантские платежки с «госпошлиной» и «расходами представителя» (ФОТО). Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»