Из жизни ушел глава Общественной палаты Екатеринбурга Яков Спектор

После продолжительной болезни умер Яков Спектор.

Об этом официально сообщает портал городской администрации, Спектор скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни. С 2015 года Спектор возглавлял Общественную палату города.

Яков Спектор родился 15 июня 1944 года в Одесской области в семье военнослужащих, участников Великой Отечественной войны. В 1961 году Спектор окончил среднюю школу в городе Новоград-Волынский. Трудовой путь он начал в качестве ученика токаря на мебельной фабрике, затем стал механиком по ремонту авиаприборов. После службы в рядах Советской Армии в 1966 году он был направлен на Уралмашзавод, где работал слесарем-трубопроводчиком, позднее был назначен мастером цеха. С 1979 года Яков Авдеевич работал начальником Орджоникидзевского райкомхоза. В 1986 году он был переведен на должность начальника цеха Уралмашзавода, а в 1991 году назначен на должность начальника управления транспортных перевозок – главного диспетчера Уралмашзавода.

С 2000 по 2004 год Спектор занимал пост главы администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга. С 2005 года Яков Спектор – депутат и заместитель Председателя Екатеринбургской городской Думы IV и V созывов. В 2015 году Яков Спектор был избран председателем Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» IV состава.17 августа 2017 года Якову Авдеевичу были вручены диплом и лента почетного гражданина, знак «Почетный гражданин города Екатеринбурга», а также специальное удостоверение, подтверждающее факт присвоения данного звания.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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