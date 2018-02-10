российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 10 февраля 2018, 13:28 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Из жизни ушел глава Общественной палаты Екатеринбурга Яков Спектор

После продолжительной болезни умер Яков Спектор.

Об этом официально сообщает портал городской администрации, Спектор скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни. С 2015 года Спектор возглавлял Общественную палату города.

Яков Спектор родился 15 июня 1944 года в Одесской области в семье военнослужащих, участников Великой Отечественной войны. В 1961 году Спектор окончил среднюю школу в городе Новоград-Волынский. Трудовой путь он начал в качестве ученика токаря на мебельной фабрике, затем стал механиком по ремонту авиаприборов. После службы в рядах Советской Армии в 1966 году он был направлен на Уралмашзавод, где работал слесарем-трубопроводчиком, позднее был назначен мастером цеха. С 1979 года Яков Авдеевич работал начальником Орджоникидзевского райкомхоза. В 1986 году он был переведен на должность начальника цеха Уралмашзавода, а в 1991 году назначен на должность начальника управления транспортных перевозок – главного диспетчера Уралмашзавода.

С 2000 по 2004 год Спектор занимал пост главы администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга. С 2005 года Яков Спектор – депутат и заместитель Председателя Екатеринбургской городской Думы IV и V созывов. В 2015 году Яков Спектор был избран председателем Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» IV состава.17 августа 2017 года Якову Авдеевичу были вручены диплом и лента почетного гражданина, знак «Почетный гражданин города Екатеринбурга», а также специальное удостоверение, подтверждающее факт присвоения данного звания.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.02.18

На митинг против сноса башни пришло несколько десятков участников (ФОТО). / Опубликован образец заявки на аккредитацию личного автотранспорта во время ЧМ-2018. / Трудовая инспекция начала проверки уральских предприятий фигурантов «Кремлевского доклада». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,

Новости партнеров