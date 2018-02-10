В Екатеринбурге совершено нападение на сотрудника «Скорой помощи»

Следственным отделом по Чкаловскому району организована доследственная проверка сообщения о нападении местного жителя на сотрудника «скорой медицинской помощи». По предварительным данным, инцидент произошёл в ночь на 10 февраля 2018 года у дома по улице Грибоедова в Екатеринбурге, куда бригада врачей прибыла по сообщению о необходимости оказания медпомощи.

В ходе конфликта один из местных жителей избил водителя автомашины «скорой», тому пришлось впоследствии обратиться в больницу. Следствие СКР намерено тщательно установить обстоятельства и причины конфликта, опросить участников инцидента, назначить судебное медицинское освидетельствование в целях установления степени тяжести вреда здоровью.

По итогам доследственной проверки органами регионального Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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