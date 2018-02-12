Умеренный мороз без скачков температур обещают синоптики Екатеринбургу

В Екатеринбурге на этой неделе будет умеренно морозно, зато – без резких перепадов температуры, как было в минувшую семидневку. Будет идти небольшой снег.

Как передает официальный сайт Екатеринбурга, днем 12-14 февраля будет минус 8-12 градусов, по ночам температура воздуха будет опускаться до 13-17 градусов ниже нуля. Скачки температуры от близкой к нулю до -20, как было на прошлой неделе, прекратятся. В понедельник и в ночь на вторник в городе ожидается небольшой снег, днем 13 февраля осадки прекратятся. Ветер будет дуть с северного и северо-восточного направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

«По данным климатического мониторинга, температура воздуха в первой декаде февраля в Екатеринбурге была минус 10,4 – на 2 градуса выше нормы. Самым холодным днем (минус 19,3) стало 1 февраля, самым теплым (плюс 0,7) – 6 февраля. Первый в этом месяце снег пошел в воскресенье, 11 февраля», – сообщает сайт города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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