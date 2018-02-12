Жителя Артемовского приговорили к пожизненному за тройное убийство

Жителя Артемовского района Анатолия Макарова приговорили к пожизненному сроку за убийство трех человек.

Жестокое преступление было совершено в ночь с 3 на 4 декабря 2016 года в Нижнем Тагиле. Макаров, уже неоднократно судимый, выпивал с двумя братьями, своими знакомыми, и незнакомым мужчиной. В какой-то момент между Макаровым и братьями произошел конфликт, он схватился за нож. Одного из собутыльников, мужчину 1979 года рождения, он пять раз ударил ножом в грудь. Второго, 1986 года рождения, он 10 раз бил ножом в грудь, ударил в шею, дважды в лицо, в спину. Оба погибли на месте.

После этого Макаров понял, что третий собутыльник найдет трупы, догадается, кто это сделал, и вызовет полицию. Потому он зашел в комнату, где находился последний участник застолья, и зарезал насмерть и его.

Задержали подозреваемого в совершении этого резонансного преступления сотрудники уголовного розыска из отдела полиции №19 Нижнего Тагила после того, как в органы внутренних дел обратилась местная жительница 1960 года рождения – мать убитых братьев, прокомментировали «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Женщина пояснила, что не может дозвониться до детей и просила проверить их возможное местонахождение – адрес, по которому проживал младший из ее сыновей. При этом, со слов гражданки, еще накануне ее сожитель в ходе ссоры угрожал расправой мужчинам. Как оказалось, опасения женщины были не напрасными – в квартире сыщики застали обвиняемого, и обнаружили тела троих убитых им мужчин. В ОВД мужчина дал признательные показания. Стоит отметить, что у него и ранее имелись проблемы с законом – подозреваемый был судим еще по Уголовному кодексу РСФСР за убийство и кражу.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, облсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении Анатолия Макарова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, с целью сокрытия другого преступления». Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Артемовский район, служба информации

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