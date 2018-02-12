За три недели только 200 тысяч свердловчан проголосовали за парки и скверы, которые надо благоустроить

В Свердловской области подвели итоги предварительного голосования за места отдыха и прогулок, которые надо благоустроить. За три недели в опросе приняли участие 200 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ региона. Уже к концу этой недели будет понятно, какие территории попадут в итоговый список.

«В ближайшую неделю все собранные предложения жителей будут обработаны и проанализированы, затем к 18 февраля общественные комиссии сообщат жителям муниципалитетов, какие из выбранных ими общественных территорий будут выставлены на рейтинговое голосование. Последнее состоится 18 марта и определит те общегородские пространства, которые будут ремонтироваться с участием областного и федерального бюджетов», – сообщили в минЖКХ.

Напомним, речь идет о программе «Формирование комфортной городской среды», которая работает в России с прошлого года. Согласно этому проекту, регионы получают десятки миллионов рублей на софинансирование благоустройства общественных территорий – скверов, парков, набережных и так далее.

В Свердловской области, где без учета мнений населения постоянно принимаются важные градостроительные решения (например, о строительстве огромного храма в центре Екатеринбурга или о сносе недостроенной телебашни), неожиданно решили дать жителям региона выбор. По мнению многих экспертов, это способ повысить явку на президентских выборах, т.к. голосование за объекты благоустройства будет проходить на избирательных участках 18 марта.

Екатеринбург, служба информации

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