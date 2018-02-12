Пятеро свердловчан стали «Лидерами России»

Накануне были обнародованы результаты конкурса «Лидеры России». В топе регионов, где было больше всего финалистов, оказалась и Свердловская область, пятеро представителей которой стали победителями.

По данным «Областной газеты», это директор СК «Брусника» Сергей Антонов, представитель екатеринбургского филиала Philip Morris Sales & Marketing Виталий Баскин, сотрудница Завода дефибрерных камней Екатерина Вебер, представитель компании «Эко транс» Илья Родионов и руководитель дирекции интернет-продаж УБРиР Денис Тур.

Победителей ждут призовые по миллиону рублей и консультации от различных представителей бизнеса и власти – выбирать себе подопечных будут сами наставники до 22 февраля.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.02.18

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