Пышминский Водоканал заплатит 50 тысяч рублей ребенку, упавшему в открытый колодец

Суд взыскал с МУП «Водоканалсервис» Пышминского округа компенсацию морального вреда в пользу 7-летнего мальчика, который летом прошлого года провалился в открытый канализационный колодец. Из-за случившегося ребенок стал плохо спать, начал заикаться.

Несчастный случай произошел в районном поселке Пышма 21 июля около 18 часов. Злополучный колодец был прикрыт деревянными досками. Мальчик упал в него, получил ушиб и ссадины предплечья. В дальнейшем ему был поставлен диагноз «логоневроз» (заикание), ребенок до сих пор находится под наблюдением врача-логопеда. Несмотря на неоднократные обращения матери пострадавшего мальчика, сотрудники «Водоканалсервиса» не оградили опасное место. Люк на колодце был установлен только 25 июля, после требования прокуратуры.

Глава Пышминского городского округа получил прокурорское представление, после чего руководитель МУПа получил дисциплинарное наказание. Также в интересах ребенка прокуратура подала в Камышловский районный суд иск с требованием взыскать с предприятия компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил заявление, определив сумму в 50 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.02.18

Объявлена дата прощания с Яковом Спектором. / Пятеро свердловчан стали «Лидерами России». / За три недели только 200 тысяч свердловчан проголосовали за парки и скверы, которые надо благоустроить. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»