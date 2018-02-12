Масленичные гуляния в Екатеринбурге пройдут 18 февраля

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о праздновании Масленицы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, Масленую неделю в этом году отмечают с 12 по 18 февраля. В Екатеринбурге главные гуляния пройдут в воскресенье, 18 февраля, на территории ЦПКиО имени В. В. Маяковского.

В рамках подготовки к Масленице Александр Якоб поручил ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» обеспечить бесперебойную работу городского электротранспорта, а непосредственно 18 февраля увеличить число трамваев на маршрутах до станции «ЦПКиО». Комитет благоустройства администрации по завершении праздника должен будет провести уборку общегородской территории, прилегающей к месту проведения праздничных мероприятий.

Также Якоб указал на необходимость обеспечения охраны общественного порядка и постоянного дежурства врачебно-сестринской бригады на праздничной площадке.

Екатеринбург, служба информации

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