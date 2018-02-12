Гордума Екатеринбурга проведет сокращенное заседание из-за похорон Якова Спектора

Городская дума Екатеринбурга значительно сократит повестку завтрашнего заседания. Как стало известно РИА «Новый День», депутаты планируют отложить часть вопросов, чтобы успеть к церемонии прощания с Яковом Спектором. Бывший председатель городской общественной палаты и депутат ЕГД, почетный гражданин Екатеринбурга скончался в минувшую субботу на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Гражданская панихида пройдет завтра в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества (на Фестивальной, 12) в 11:00.

Добавим, что завтра в думе должен был выступить с докладом начальник городской полиции Сергей Кулагин, а также глава избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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