«Прости нам беззаконие наше», – 239 автомобилей для полицейских освятили на площади 1905 года (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня вся площадь 1905 года с утра заставлена новыми автомобилями и мотоциклами разных марок. 239 машин после обряда освящения передадут в разные подразделения ГУ МВД по Свердловской области.

Обряд освящения машин ДПС

Ключи от новых 239 автомобилей разного назначения и мотоциклов вручили сегодня полицейским губернатор Евгений Куйвашев и начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин.

Машины разъедутся по разным городам области. Как сообщили в главке, средства на приобретение автотранспорта были выделены из областной казны в рамках соглашения между региональными властями и МВД России о софинансировании расходов по материально-техническому обеспечению полиции.

Подготовка к церемонии вручения ключей началась еще утром. Вся площадь 1905 года была заставлена автомобилями, которые сотрудники полиции постоянно чистили от падающего снега.

Также на площади присутствовал представитель РПЦ, который провел обряд освящения транспорта для полиции. В молитве, в том числе, звучали и призывы простить «беззаконие наше». Подробнее – на видео «Нового Дня».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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